Pescador preso em caverna por 15 dias é achado vivo quando resgate já procurava pelo corpo

Um resgate considerado milagroso mobilizou equipes de salvamento e moradores na região de Uxpanapa, divisa entre os estados de Veracruz e Oaxaca, no México. O pescador Erasto Crisanto Valdez, de 31 anos, foi encontrado vivo após permanecer 15 dias preso no interior de uma caverna submersa totalmente no escuro, sem alimentação e sem noção do tempo. O achado ocorreu quando os próprios mergulhadores de resgate já operavam na área com o objetivo de recuperar o corpo da vítima.

A Perseguição e o Desaparecimento

O incidente teve início em 23 de julho, durante uma jornada de pesca submarina entre Erasto e o pai nas proximidades da comunidade de San Francisco La Paz. Munido de arpão e de um pequeno cilindro de ar, o pescador atingiu um robalo. O peixe, contudo, nadou em direção ao interior de um complexo de cavernas aquáticas não mapeado.

Ao tentar reaver a presa, Erasto entrou na cavidade rochosa. Na tentativa de retorno, perdeu a referência da saída devido à baixa visibilidade e a formações rochosas afiadas. Para agravar a situação, a lanterna que transportava sofreu um curto-circuito, soltou faíscas e apagou, deixando-o na escuridão absoluta.

Guiando-se pelo tato, o pescador continuou avançando até encontrar uma câmara de ar seca a cerca de 100 metros da entrada do complexo subterrâneo.

Sobrevivência na Escuridão Total

Na câmara de ar, Erasto encontrou um curso de água subterrâneo contínuo que forneceu o líquido necessário para mantê-lo hidratado durante os 15 dias. Sem qualquer ponto de iluminação solar, relógio ou alimento, o pescador perdeu a referência do tempo:

“Era uma escuridão total, como se você estivesse com os olhos fechados o tempo todo. Eu apenas ouvia o som da água. Não tinha como saber se era dia ou noite”, relatou Erasto após o resgate. Quando o salvamento chegou, ele acreditava estar no local há apenas três dias.

O Localização e a Operação de Resgate

As buscas começaram no dia do desaparecimento e envolveram a Proteção Civil e a Marinha mexicana, mas foram temporariamente suspensas em 30 de julho pelas extremas dificuldades de acesso e falta de visibilidade no local. O município de Uxpanapa, contudo, contratou os mergulhadores especialistas em cavernas Harry Gust e Rosalino “Rosso” Rivera para tentar localizar os restos mortais do pescador.

A Descoberta: No segundo dia de busca na câmara de ar, o mergulhador Harry Gust gritou para o espaço escuro e ouviu a resposta imediata de Erasto: “Sim, estou aqui”; A Extração: Os mergulhadores retornaram com equipamentos extras. Por já ter noções de mergulho, Erasto utilizou uma máscara acoplada ao regulador de ar dos socorristas e atravessou novamente os 100 metros do canal submerso com o auxílio de Rosso Rivera; A Saída: O pescador foi retirado da água em 7 de agosto, apresentando forte desidratação, desnutrição, perda acentuada de peso e extrema sensibilidade nos olhos por conta do período prolongado sem luz solar.

Resumo da Ocorrência