Um domingo (31) que começou com violência em Guarapari. Um professor de Educação Física foi morto hoje pela manhã na Praia do Riacho. De acordo com as informações até o momento, Raul Giovaneli, de 27 anos, estaria pedalando quando foi abordado por um bandido e teria reagido ao assalto.

Segundo informações da polícia, os dois entraram em luta corporal e o bandido acabou atirando e acertou Raul que morreu no local. A PM esteve na cena do crime e a perícia da Polícia Civil também. O criminoso fugiu e até o momento não foi localizado.

Raul era professor de várias academias em Guarapari. A Polícia Civil informou que o assassinato foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.