A Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, está com quatro oportunidades de emprego para atuação em Vila Velha nas áreas comercial e administrativa. As vagas são para analista de marketing pleno, assistente comercial, analista de sistema Protheus e vendedor externo.

O candidato à analista de marketing pleno precisa ter graduação em Marketing, Publicidade ou áreas afins, além de experiência no cargo, sendo responsável pela definição de estratégias de marketing, análise de métricas, construção de campanhas e elaboração de relatórios.

Já o assistente comercial deve ter Ensino Médio completo e experiência, sendo desejável conhecimento em pacote Office. Sua atuação será com prospecção de clientes, alimentação do CRM, monitoramento dos serviços contratados e controle do material de divulgação e estoque.

Interessados na função de analista de sistema Protheus precisam ser formados em Ciência da Computação ou áreas correlatas e ter experiência, conhecimento de metodologias ágeis e domínio de ERP. O profissional selecionado irá atuar no desenvolvimento do sistema e de relatórios e no suporte ao atendimento dos usuários.

Do vendedor externo é exigido ensino médio completo, sendo desejável experiência com vendas em prédios. O selecionado irá realizar abordagem de clientes porta a porta para comercialização de planos de internet, participar de ações comerciais e cumprir metas de captação de leads.

A Loga oferece salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia. Interessados devem enviar currículo para vagas@loga.net.br com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas em https://loga.net.br/trabalhenaloga/.