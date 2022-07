A temporada das baleias-jubarte está agitando o mar capixaba com as gigantes marinhas e, em terra firme, o trabalho de preservação também segue em alta. O Espaço Baleia Jubarte, em Vitória, recebe anualmente centenas de crianças de escolas da capital para uma grande aula sobre meio ambiente e preservação da vida marinha.

O Coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, destaca a importância de trabalhar esses temas desde a infância: “As crianças são o futuro e, para formar cidadãos conscientes, é importante investir na educação ambiental desde cedo. Pensando nisso, o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras, desenvolveu uma programação didática especial para atender escolas, e também visitas guiadas com recursos audiovisuais e foco na educação ambiental”, comenta Paulo.

No Espaço as crianças têm acesso ao museu da baleia, com um acervo de ossadas e materiais didáticos sobre baleias, o ambiente marinho e a importância da conservação marinha. Durante o passeio, as crianças também têm a oportunidade de conhecer sobre o tema com os desenhos interativos da plataforma digital do Projeto.

Para a visitação guiada é preciso agendar com antecedência. O passeio educativo é gratuito para escolas da rede pública e também deve ser agendado previamente junto à administração do Projeto.

Onde fica: Praça do Papa, s/n – Enseada do Suá

Horário: Terça a domingo, das 09h às 17h

Contato: (27) 9 8825 0440 | 3022 6691 ibj.vitoria@baleiajubarte.org. br

Ingresso: R$ 10

Novidades

Está em andamento uma nova atração no Espaço Baleia Jubarte – Vitória. Artistas plásticos convidados trabalham na construção de uma escultura em tamanho natural de uma baleia e a previsão de entrega deste trabalho é em setembro.

“Em nosso Espaço também recebemos atividades culturais, de lazer e esporte. A Festa da Baleia Jubarte foi um sucesso e, em breve, teremos mais atrações, com a construção do nosso píer e também de um restaurante para atender a todos os visitantes”, conta Paulo Rodrigues.

1 de 3

Sobre o Projeto Baleia Jubarte

Atuando há mais de 30 anos na pesquisa e conservação das baleias-jubarte e do ambiente marinho no Brasil, o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, integra a Rede BIOMAR juntamente com outros projetos patrocinados pela empresa (Projeto Albatroz, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil), que atuam de forma integrada na conservação da biodiversidade marinha do Brasil.

O Projeto Baleia Jubarte é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir de suas sedes na Praia do Forte e em Caravelas, Bahia, e em Vitória, no Espírito Santo. Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de jubartes do atlântico sul ocidental. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas em www.facebook.com/ projetobaleiajubarte, www.instagram.com/ projetobaleiajubarte e em www.baleiajubarte.org.br.