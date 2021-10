Um projeto de lei do governo do Estado que tramitava na Assembleia Legislativa (PL) 626/2021, propondo alteração no anexo único da Lei 10.600/2016 (que estabelece a divisão administrativa do Espírito Santo, a denominação dos municípios, suas divisas e confrontações) com o objetivo de definir de forma mais detalhada o limite entre os municípios de Guarapari e Anchieta, mais precisamente na foz da lagoa de Mãe Bá, gerou muitos debates em Guarapari.

Ampliar o debate. Após tomar conhecimento da matéria através do prefeito, do presidente da Câmara, e de lideranças políticas e comunitárias da região, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, solicitou ao governador do Estado um tempo para ampliar o debate sobre o assunto junto a população de Guarapari.

“Agradeço imensamente a sensibilidade do nosso governador Renato Casagrande, que entendeu a necessidade de debatermos o tema de forma mais abrangente com a comunidade local, o Governo do Estado está retirando a proposta enviada para a Assembleia Legislativa, neste momento, e na hora certa a pauta retornará à Assembleia para que Guarapari e Anchieta tenham suas fronteiras devidamente definidas. Vamos promover o devido debate para, em seguida, darmos andamento ao tema”, esclareceu o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.