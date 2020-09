O PSB de Guarapari confirmou o nome de Gedson Merizio como o candidato a prefeito. A convenção do partido, aconteceu na noite desta segunda-feira (14), na Câmara Municipal e contou com a presença de várias lideranças municipais e estaduais.

Presenças. Com auditório da Câmara de Vereadores cheio e discurso caloroso de Gedson, que foi muito aplaudido pelos convencionais, a reunião contou com a presença do deputado federal, Ted Conti, do sub-secretário de Estado, Ricardo Iannotti, do presidente do PSB, Alberto Gavini, além de lideranças de movimentos sociais, como o secretário estadual do Movimento Popular Socialista (MPS), Mário Negão.

Governador. E durante o evento um importante apoio apareceu. Através de um vídeo o governador Renato Casagrande deixou o seu apoio a Gedson. Casagrande afirmou em vídeo que Guarapari não pode ficar a reboque do desenvolvimento integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Segundo o governador, a candidatura de Gedson é um divisor de águas, levando esperança ao cidadão de Guarapari. Ainda durante a convenção foi apresentado outro depoimento de apoio, desta vez da vice-governadora, Jaqueline Moraes. Vinda de movimentos populares de base, Jaqueline Moraes, reforçou a importância de Gedson Merizio ter uma boa interlocução com todas as camadas da sociedade, além de trânsito junto aos principais atores políticos do Estado.