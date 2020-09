O deputado estadual Carlos Von (Avante) e o vereador Dr. Rogério Zanon (DC) confirmaram na noite desta segunda-feira, a união na disputa pela prefeitura de Guarapari.

O anúncio aconteceu durante as convenções partidárias do Avante e do Democracia Cristã, que foram realizadas no espaço do Guará Centro de Eventos. Von é o candidato a prefeito, e Zanon foi apresentado como vice.

Para o médico e atual vereador, a disputa pela prefeitura junto com o deputado, é a união da juventude com sua experiência de vida e profissão.

“O que nos traz aqui hoje, sem dúvidas, é o desejo de uma cidade melhor. Não para mim, mas para os nossos filhos e nossos netos. Por isso, decidimos abrir mão das diferenças, em prol do bem comum. Será uma batalha árdua, e será a batalha do bem. Eu nunca vi o mal vencer o bem, e não vai ser dessa vez que isso vai acontecer”, declarou Zanon.

Os projetos estão sendo construídos, e no momento oportuno serão amplamente apresentados, declara Von.

“Temos projeto para arborização da cidade, para geração de empregos, a começar pelo retorno de uma agência do Sine. A Guarda Municipal precisa ser implantada, o cerco eletrônico, ampliação do videomonitoramento, com todos os mecanismos necessários para uma melhor segurança pública”, disse o deputado.

Que ainda completa. “A casa da cultura hoje é o reflexo da cultura no nosso município. O Radium Hotel, as ruínas, tudo está abandonado. Dos 78 municípios, o índice mais triste de todos, ocupamos a última posição em investimento por aluno na área da educação. Não adianta entregarmos escolas construir escola bonitas, com granito, esquadrilha branca, mas esquecer do essencial, o de valorizar a educação, valorizar nossos professores. O meio ambiente não ficará esquecido”.

Von revelou ainda que a disputa pela prefeitura começa a partir das convenções e será uma longa caminhada. “Não vai ser fácil, por isso é importante a união de todas as pessoas de bem na nossa cidade. Não podemos trocar o voto por 50 reais. O mal não pode prevalecer. Está na hora de mudarmos a realidade. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Vamos caminhar juntos”.

Além dos candidatos presentes, as convenções ainda contaram com a presença do ex-deputado federal Carlos Manato, o deputado estadual Torino Marques (PSL), e mensagens de vídeo foram enviadas pela esposa de Manato, a deputada federal Soraya Manato (PSL) e pelo presidente nacional do Democracia Cristã (DC), José Maria Eymael, declarando apoio aos candidatos em Guarapari.