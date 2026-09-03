TSE julga primeiras candidaturas à Presidência; seis são aprovadas e sete seguem pendentes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, na quarta-feira (2), os registros de candidatura de seis chapas que disputarão a Presidência da República nas Eleições de outubro. A deliberação ocorreu em sessão virtual, formato no qual os ministros inserem os votos diretamente no sistema eletrônico do tribunal, sem debate presencial.
Após a análise da documentação exigida pela legislação eleitoral, os sete ministros da Corte concluíram de forma unânime que as seis chapas apresentaram os requisitos legais e estão plenamente aptas para concorrer ao pleito.
Chapas Aprovadas pelo TSE
As seguintes composições (presidenciável e vice) tiveram seus registros deferidos:
Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB)
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL)
Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU)
Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin (PT / PSB)
Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo)
Samara Martins e Raquel Brício (UP)
Candidaturas Pendentes e Situação de Pablo Marçal
Ao todo, o TSE recebeu 13 pedidos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. Sete chapas ainda aguardam o julgamento definitivo pela Corte Eleitoral:
Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante)
Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC)
Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB)
Renan Santos e Coronel Medina (Missão)
Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD)
Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO)
Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata)
Situação Liminar de Pablo Marçal:
No caso de Pablo Marçal (PRTB), o TSE já deferiu uma medida liminar atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), proibindo temporariamente o candidato de realizar atos de campanha, participar de debates e utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.
O MPE sustenta que Marçal está inelegível até 2032 devido a uma condenação na Justiça Eleitoral de São Paulo, referente à oferta de gravações de vídeos para pré-candidatos em troca de doações financeiras nas eleições municipais de 2024.
Calendário Eleitoral 2026
|Etapa
|Data
|Abrangência
|1º Turno
|4 de outubro
|Eleição para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais, Estaduais e Distritais
|2º Turno
|25 de outubro
|Disputa entre os dois mais votados nos cargos de Presidente e Governador (caso nenhum obtenha mais de 50% dos votos válidos no 1º turno)