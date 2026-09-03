TSE julga primeiras candidaturas à Presidência; seis são aprovadas e sete seguem pendentes

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, na quarta-feira (2), os registros de candidatura de seis chapas que disputarão a Presidência da República nas Eleições de outubro. A deliberação ocorreu em sessão virtual, formato no qual os ministros inserem os votos diretamente no sistema eletrônico do tribunal, sem debate presencial.

Após a análise da documentação exigida pela legislação eleitoral, os sete ministros da Corte concluíram de forma unânime que as seis chapas apresentaram os requisitos legais e estão plenamente aptas para concorrer ao pleito.

Chapas Aprovadas pelo TSE

As seguintes composições (presidenciável e vice) tiveram seus registros deferidos:

Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB)

Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL)

Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU)

Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin (PT / PSB)

Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo)

Samara Martins e Raquel Brício (UP)

Candidaturas Pendentes e Situação de Pablo Marçal

Ao todo, o TSE recebeu 13 pedidos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. Sete chapas ainda aguardam o julgamento definitivo pela Corte Eleitoral:

Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante)

Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC)

Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB)

Renan Santos e Coronel Medina (Missão)

Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD)

Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO)

Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata)

Situação Liminar de Pablo Marçal:

No caso de Pablo Marçal (PRTB), o TSE já deferiu uma medida liminar atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), proibindo temporariamente o candidato de realizar atos de campanha, participar de debates e utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

O MPE sustenta que Marçal está inelegível até 2032 devido a uma condenação na Justiça Eleitoral de São Paulo, referente à oferta de gravações de vídeos para pré-candidatos em troca de doações financeiras nas eleições municipais de 2024.

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