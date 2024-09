A quarta edição da Corrida Ideally Construtora, um dos eventos mais aguardados pelos amantes do esporte em Guarapari, foi adiada para 2025. A decisão foi anunciada oficialmente pela organização do evento, que destacou que a corrida, inicialmente prevista para 2024, não poderá ser realizada devido às obras de macrodrenagem em andamento na Praia do Morro.

Segundo o comunicado, as obras inviabilizam a realização do evento com a qualidade e segurança que os participantes merecem. “Essas intervenções são essenciais para a infraestrutura da região, mas infelizmente, comprometem o trajeto tradicional da corrida e a segurança dos atletas”, explicou um representante da Ideally Construtora.

A Corrida Ideally Construtora, que já se consolidou no calendário esportivo local, costuma reunir mais de 1.000 atletas de várias regiões. O evento é conhecido não apenas pela organização e pelo percurso desafiador, mas também pelo espírito de confraternização entre os participantes.

Apesar do adiamento, a organização expressou gratidão aos atletas que demonstraram entusiasmo em participar do evento. “Agradecemos a compreensão de todos e contamos com a presença de todos na edição de 2025, que promete ser ainda mais especial”, afirmou o comunicado.

Os organizadores garantiram que mais detalhes sobre a próxima edição serão divulgados em breve, mantendo a expectativa alta para o retorno da corrida. Enquanto isso, a comunidade esportiva aguarda ansiosamente pelo próximo encontro, que certamente fortalecerá ainda mais a tradição desse evento na cidade.