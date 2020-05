O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), em conjunto com os consórcios operadores do Sistema Transcol e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, já distribuiu, desde a última semana, quase 300 mil máscaras para passageiros que utilizam o sistema Transcol.

Na próxima semana, a distribuição vai acontecer em três terminais a cada dia, sempre alternando os horários para ampliar o acesso aos mais diferentes públicos. Confira o cronograma:

Dia 25/05

Terminal de Laranjeiras de 06 às 07h30;

Terminal Carapina de 08h às 09h30;

Terminal Jacaraípe de 10h às 12h.

Dia 26/05

Terminal de Laranjeiras de 08h às 09h30;

Terminal Carapina de 10h às 12h;

Terminal Jacaraípe de 06h às 07h30.

Dia 27/05

Terminal de Laranjeiras de 10h às 12h;

Terminal Carapina de 06h às 07h30;

Terminal Jacaraípe de 08h às 09h30.

Dia 28/05

Terminal Vila Velha 06h às 07h30;

Terminal Ibes 08h às 09h30;

Terminal São Torquato 10h às 12h.

Dia 29/05

Terminal Vila Velha 08h às 09h30;

Terminal Ibes 10h às 12h;

Terminal São Torquato 06h às 07h30.

Dia 01/06

Terminal Vila Velha 10h às 12h;

Terminal Ibes 06h às 07h30;

Terminal São Torquato 08h às 09h30.

CartãoGV



O serviço da Van Itinerante que está comercializando o CartãoGV vai permanecer na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, até o final de mês de maio, das 08h às 15h.

Esta semana, o município de Guarapari também passou a contar com um ponto de venda e recarga do CartãoGV. O endereço e o contato da farmácia parceira podem ser conferidos no site www.cartaogv.com.br. Outra opção para os passageiros do município, principalmente para quem utiliza a linha 672, que vai até o trevo de Setiba, é adquirir o CartãoGV com um agente de vendas do CartãoGV pré-pago, de segunda a sexta-feira de 5h30 às 19h, no ponto final da linha.