No Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde na noite de hoje, Guarapari registrou sete novos casos da Covid-19, contabilizando 153 casos confirmados da doença. A cidade registrou mais um óbito de morador infectado. A pessoa era morador do bairro Olaria.

Com mais uma morte registrada, Guarapari agora possui seis óbitos, o que traz uma taxa de 3,92% de letalidade por Covid-19. O município registrou a marca de 100 pessoas curadas da doença, e a prefeitura informou que 106 moradores aguardam resultado de exame.

Praia do Morro. Dentre os bairros de Guarapari, o que mais possui casos confirmados é Praia do Morro, com 29 moradores contaminados pelo coronavírus. Em seguida vem Itapebuçu, com 13 casos confirmados, e Muquiçaba, 11.

Estado. Em todo o território capixaba, foram confirmadas 9.959 ocorrências da doença, com 4.660 curados e 418 mortos pela Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram feitos mais de 35,7 mil testes da enfermidade em todo o Espírito Santo.