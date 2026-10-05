Thiago Paterlini Monjardim assumirá vaga na Câmara de Guarapari após eleição de Thiago Garrocho à Assembleia Legislativa

Com a eleição do vereador Thiago Garrocho (PL), o “Thiago do Casal Policial”, para o cargo de deputado estadual nas Eleições de 2026, a vaga na Câmara Municipal de Guarapari passará a ser ocupada pelo primeiro suplente do Partido Liberal (PL), Thiago Paterlini Monjardim. A alteração na composição do legislativo municipal ocorrerá a partir do início da próxima legislatura na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em 2027.

Thiago Paterlini Monjardim possui trajetória política no município, tendo exercido três mandatos consecutivos como vereador na Câmara Municipal de Guarapari. Nas eleições municipais de 2024, disputou novamente a vaga para o legislativo local pelo PL, alcançando a primeira suplência do partido.

Pela legislação eleitoral brasileira, os suplentes assumem as cadeiras legislativas em caso de renúncia, licença ou vacância decorrente da posse do titular em outro cargo eletivo, preservando a representação partidária obtida nas urnas nas eleições municipais.

Com a transição, a bancada do Partido Liberal na Câmara de Guarapari manterá sua representatividade, passando a contar com o retorno de Thiago Paterlini para o exercício de seu quarto mandato na Casa. A posse oficial do suplente deve ser formalizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal assim que a vacância do cargo for oficializada após a diplomação e posse de Thiago Garrocho no legislativo estadual.