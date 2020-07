O Sebrae/ES, em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES), preparou uma programação especial para comemorar o Dia do Comerciante, 16 de julho: a Semana do Comerciante.

O evento, totalmente online, oferece uma programação de capacitações gratuitas, do dia 13 ao dia 17. Quem abre a semana é Alfredo Soares, um dos principais especialistas do Brasil em venda e e-commerce e autor do best-seller “Bora Vender!”, com a Webinar Bora Vender – A melhor estratégia é a atitude.

“No período de 13 a 17, das 16h às 18h, teremos uma Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo com os facilitadores do Empretec. Será uma semana de palestras para ajudar a identificar oportunidades em meio crise, ajustar o mindset para o momento atual, demonstrar a importância da inteligência positiva para o sucesso e aprender a utilizar comportamentos empreendedores para ter melhores resultados”, detalha a analista Andréa Gama. As inscrições são gratuitas.

Também figura entre os convidados da Semana Erik Penna, palestrante dentro e fora do país e autor de cinco livros sobre vendas, motivação e empreendedorismo. Ele leva para os participantes o tema Varejo com inovação e emoção: ações para impulsionar os resultados em tempos de pandemia. A webinar acontece no dia 16, às 19h. Penna vai ensinar estratégias para o pequeno negócio no varejo digital, dicas para vender online, excelência no atendimento e hábitos positivos que geram resultados para as micro e pequenas empresas.

Ainda dentro da programação da Semana do Comerciante, e com foco exclusivo nos Microempreendedores Individuais (MEI), e empresários de micro e pequenas empresas do comércio varejista, o Curso online Estratégias de Marketing Digital Mental Vendas acontece de 16 de julho a 13 de setembro, sempre das 17h às 17h30. O formato das aulas e mentorias vai além de organizar as mídias sociais para a venda, e propõe uma jornada de reprogramação mental para inserção do negócio no mundo digital.

Confira:

Semana do Comerciante

Inscrições: Loja Sebrae

Abertura oficial: Webinar | Bora Vender – A melhor estratégia é a atitude

Palestra com Alfredo Soares

13 de julho – 19h às 21h

Palestra Online Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo KM1 – Pane no sistema… E agora?

13 de julho, das 16h às 18h

Palestra Online Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo Km2 – Determinação Empreendedora!

14 de julho, das 16h às 18h

Palestra Online Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo KM3 – Decidindo o agora!

15 de julho, das 16h às 18h

Palestra Online Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo KM 4 – Lidando com o M.U.V.U.C.A

16 de julho, das 16h às 18h

Webinar Varejo com inovação e emoção: ações para impulsionar os resultados em tempos de pandemia – com Erik Penna

16 de julho, às 19h

Palestra Online Maratona Digital de Liderança e Empreendedorismo KM 5 – Conectando… a gente.

17 de julho, das 16h às 18h

Curso Online Estratégias de Marketing Digital Mental Vendas – Turma exclusiva para o Comércio Varejista

16 de julho a 13 de setembro, das 17h às 17h30

*Por Assessoria Sebrae