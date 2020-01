O Portal 27 vem com mais novidades e agora vai ter um podcast. A marca Rádio 27, que já foi uma rádio online e estava desativada, retorna agora como um podcast, que é um conteúdo de mídia em formato de áudio, como se fosse um programa de rádio e que tem crescido muito como formato informativo ultimamente.

A diferença é que os podcasts tratam de temas específicos e não tem hora certa para ir ao ar, podendo ser ouvidos quando e onde as pessoas quiserem. Os temas são sempre os mais abrangentes possíveis. A Rádio 27 será o podcast do Portal 27 e vai falar sempre dos temas mais atuais envolvendo economia, política e assuntos gerais, das cidades, do Estado e do Brasil.

O podcast Rádio 27 terá sempre a participação dos jornalistas da redação, jornalistas de outros veículos e outros convidados, sempre debatendo os temas mais atuais. O primeiro piloto já foi gravado pelo editor, Wilcler Carvalho e o convidado foi o jornalista e diretor da TV Sudeste, Fabiano dos Santos.

“Nosso primeiro podcast já foi gravado e está sendo produzido. Em breve as pessoas vão poder ouvir. Estamos sempre acompanhando a evolução e as novas tendências tecnológicas. Estamos fazendo com todo profissionalismo possível e esperamos que as pessoas gostem”, explicou o editor do Portal 27, Wilcler Carvalho.