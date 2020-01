Sete escritórios, sendo três fixos e quatro itinerantes, estarão disponíveis para atendimento ao público, a partir da próxima terça-feira (28), nos municípios atingidos pelas chuvas na região sul do Estado. Os atendimentos fazem parte da força-tarefa coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), em parceria com demais entidades públicas e privadas.

No município de Iconha, o escritório fixo será na Escola Paulo Assis, localizada na Rua José de Paula Beiriz, 267, Morro do Paraíso. Em Alfredo Chaves, o atendimento será na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz), Avenida Getúlio Vargas, 545, Centro. Em Vargem Alta, o público será atendido na Câmara de Vereadores, na Rua Nelson Lírio, 77, no Centro.

Em Rio Novo do Sul, o atendimento será realizado, exclusivamente, pelo escritório itinerante, com apoio das vans da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que também circularão pelas regiões centrais e interior dos outros três municípios afetados.

Em todas as cidades, os atendimentos serão realizados a partir das 09 horas. Nos escritórios serão oferecidas consultorias contábil e financeira, além de apoio para captação das anunciadas linhas de financiamento emergencial.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, destacou a importância social e econômica da ação. “Queremos ofertar o maior número de serviços possíveis aos moradores dessas cidades, para que tenham condições de retomar suas rotinas de forma mais rápida. Essa é uma força-tarefa que possui grande caráter social e que, ao mesmo tempo, vai contribuir para o retorno do dinamismo econômico dessas regiões”, afirma.

Reuniões com empresários

Nessa quinta-feira (23), o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, se reuniu com a Associação de Comerciantes e representantes dos escritórios de contabilidade de Iconha. Na ocasião, ele destacou as ações que serão realizadas a partir desta terça-feira (28).

“Os comerciantes, assim como os demais moradores de Iconha, estão sofrendo muito com os impactos das chuvas. Fizemos essa reunião para apresentar esse pacote de medidas que será ofertado para a retomada econômica, além de mostrarmos que estamos à disposição para ajudar no que for necessário”, destacou Tofoli.

Já o diretor presidente da Aderes, Alberto Gavini, destacou a importância da força-tarefa para apoio aos micros e pequenos empreendedores. “A perda de documentação é uma das principais demandas dos pequenos empresários e muitos não sabem por onde recomeçar. Nós vamos participar deste mutirão levando justamente as orientações necessárias para que essas pessoas consigam reabrir seus negócios, inclusive com oferecimento de microcrédito, que, nessas horas, é fundamental para dar um fôlego aos pequenos empreendedores”, acrescentou.

Também são parceiros da força-tarefa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Banco do Espírito Santo (Banestes), Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Polícia Civil (PCES), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Defensoria Pública e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Consultorias gratuitas

Para esta força-tarefa, o Sebrae/ES vai atuar integrado com as ações planejadas pelo Governo do Espírito Santo. Serão oferecidos R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves. Na próxima segunda-feira (27), equipes do Sebrae/ES vão percorrer os municípios atingidos, fazendo um diagnóstico territorial, oferecendo ajuda e cadastrando comerciantes, profissionais liberais, produtores rurais e empresários interessados em linhas de crédito facilitadas.

Será oferecido um plano de negócios para reestruturar empreendimentos que foram afetados pelas chuvas. “Precisamos ser solidários. O Sebrae/ES não vai medir esforços para contribuir com a retomada das atividades comerciais e fazer a roda da economia girar novamente nessas localidades”, adianta Pedro Rigo, superintendente da instituição.

Serviço

Força-tarefa para atendimento às vítimas das chuvas

Quando: a partir do dia 28 de janeiro (terça-feira)

Horário: a partir das 09 horas

Locais:

Alfredo Chaves – Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz), Avenida Getúlio Vargas, 545, Centro.

Iconha – Escola Paulo Assis, Rua José de Paula Beiriz, 267, Morro do Paraíso

Vargem Alta, Câmara de Vereadores, na Rua Nelson Lírio, 77, Centro.

Rio Novo do Sul – Escritório itinerante com atendimento exclusivo com vans da Aderes

*Além dos escritórios fixos, vans circularão nas regiões centrais e interior dos quatro municípios atingidos.