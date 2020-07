Fabio Nascimento e Wanderson Pereira dos Santos são dois amigos que se uniram e estão usando a criatividade para ajudar o próximo nesse momento de pandemia. O concurso “Rap solidário” surgiu em uma conversa informal, com o intuito de ajudar as famílias carentes do bairro Jabaraí.

Fábio e Wanderson contam que mesmo não tendo conhecimento em rap, acreditam que podem reunir talentos e ajudar ao próximo. Ressaltam também que não há interesse político algum na promoção do evento. “Não temos interesses políticos e financeiros, o rap solidário, através da cultura e solidariedade de todos, tem um único objetivo: ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mesmo não tendo conhecimento nenhum em rap, acreditamos e nos importarmos com os talentos que possuímos na região, que querem somente uma oportunidade”, afirmaram os amigos.

A batalha de rap que ocorrerá no dia 05 de julho, próximo domingo, não será aberta ao público, devido às normas de prevenção ao Covid-19, mas o conteúdo será postado no canal do Youtube “Alma de um poeta” no decorrer da semana e estará disponível para quem tiver interesse.

Haverá premiação para os três primeiros lugares e quem assistir ao vídeo da batalha e comentar também participará de um sorteio. “Sortearemos um prêmio entre os inscritos do canal que deixarem no comentário a #RapSolidário e a batalha ocorrerá por meio da disputa de 2 em 2 MC’s, em um “mata-mata”, serão premiados os 03 primeiros lugares com tattoo (infinity tattoo Araken) , camisas (Multimarcas Bradock), serviços em barbearia (Império designer, barbearia dos Crias, Barbearia dos Primos), troféus simbólicos (Flores e artes), todos doados por nossos colaboradores e patrocinadores”.

As inscrições para o evento já estão fechadas. Irão participar os MC’s: Mc PHK, Mc SINNER, Mc HANLLEY, Mc TODDY, Mc FS, Mc PK, Mc ICE, Mc THANOS, Mc RC e Mc FP.