A família de João Victor Souza Ávila, de 24 anos, fez uma ação entre amigos para ajudar o jovem a continuar sua luta contra a leucemia. Diagnosticado com a doença em novembro de 2018, João Ávila precisa de ajuda financeira para prosseguir seu tratamento. Ele ainda não conseguiu auxílio pelo INSS.

João conta que recebe suporte financeiro do pai e da avó. “Minha mãe não voltou a trabalhar. Também ainda não consegui receber meu benefício do INSS.” A família de João não sabe por que o benefício foi negado: “Estamos lutando na justiça pra conseguir.”

João assegura que sua saúde está melhorando. “Graças a Deus, melhorei em comparação a antes. Ainda é complicado, porque o tratamento é longo, dependendo de cada sintoma, o tratamento dura de um ano e meio a três anos. Ainda estou com dificuldades financeiras, e por isso optamos fazer uma nova rifa. Estamos nos virando como podemos”, afirma.

“A rifa custa R$2 e o prêmio é uma cesta de chocolate”, conta João Victor. “O sorteio acontece no dia 10 de maio.” João dá as instruções para que você adquira sua rifa e contribua com a iniciativa: “Minha namorada, Luana, trabalha em um supermercado em Muquiçaba. Ela fica lá, de segunda a sábado, das 07h às 13h e das 15h às 17h. Quem puder, pode comprar a rifa com ela.” O telefone de contato de Luana é (27) 99713-4284.

Família. Não é a primeira vez que João e sua família buscam recursos para pagar o tratamento. Além de ter promovido em agosto de 2019 uma noite de caldos para ajudar nas despesas, a família já conseguiu obter, no ano passado, mais de R$1500 para ajudar em despesas como transporte, medicamentos e alimentação. Você pode contribuir com a Vakinha Online de João clicando aqui.