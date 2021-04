Relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) indica que, de maio de 2020 a 15 de março de 2021, foram notificados 5.733 casos de pessoas em situação de rua com suspeita de Covid-19, com 1.686 casos confirmados e 35 óbitos registrados.

Em comparação ao relatório anterior, de dezembro de 2020, foram 686 novas confirmações, o que corresponde a um aumento de 68,6% em três meses. Do total de 1.686 casos confirmados, 443 pessoas apresentavam comorbidades, sendo 13 delas com problemas renais crônicos, 29 com obesidade, 80 com histórico de diabetes, 43 com doenças pulmonares e 224 com cardiopatias, além de 54 tabagistas.

O relatório verificou que 905 mulheres foram contaminadas, o correspondente a 53,72% da somatória de casos confirmados. Entre os homens, foram 781 casos confirmados de contaminação, o que representa 46,28% do total.

O acompanhamento realizado pelo Caco tem o objetivo de fornecer instrumentos aos promotores de Justiça e servidores da instituição com informações de fontes seguras, para contribuir na compreensão dos impactos da Covid-19 e as implicações na vida da população em situação de rua.

Permite, também, ampliar a atuação ministerial por meio de ações institucionais qualificadas visando à defesa de direitos desse grupo extremamente vulnerável e, ainda, impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos financeiros, a implementação de políticas públicas e o efetivo controle social.

Crescimento

Em dezembro de 2020, 66 municípios capixabas tinham registro de pessoas em situação de rua contaminadas, enquanto 11 cidades — Conceição do Castelo, Governador Lindenberg, Ibatiba, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Ponto Belo, São Roque do Canaã, Sooretama e Vila Pavão —, não apresentaram nenhum caso. Em março de 2021, porém, todos os 78 municípios do Estado apresentaram casos de contaminação de pessoas em situação de rua.

