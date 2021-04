O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (2), o 49º Mapa de Risco Covid-19, que terá vigência a partir desta segunda-feira (05) até o próximo domingo (11). Com o fim da quarentena em todo território estadual, o Governo do Estado retorna à classificação das medidas qualificadas nos municípios com base nos indicadores da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

De acordo com a nova classificação, 37 municípios capixabas estão classificados em Risco Extremo, 39 em Risco Alto e dois (Conceição da Barra e Ibitirama) em Risco Moderado. Não há municípios classificados em Risco Baixo.

Durante o pronunciamento transmitido ao vivo pelas redes sociais, o governador reforçou a importância do período de quarentena para conter o avanço da pandemia no Espírito Santo. “Serão 18 dias de quarentena até este domingo [04]. A quarentena foi definida por nós como uma forma de reduzir a transmissão do vírus. Isso vai ser notado daqui a pouco, porque o efeito de uma quarentena na transmissão demora um pouco mais de tempo. As pessoas que não foram contagiadas nesse período deixarão de fazer pressão sobre o sistema de saúde mais adiante”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “A quarentena foi também para a redução das internações nos hospitais decorrentes de traumas e outras enfermidades. Isso já mostrou um resultado efetivo. Do dia 1º ao dia 19 de março, a regulação do sistema de saúde em clínica médica, que são todas as outras atividades da saúde sem incluir os casos de Covid, nós tínhamos 21,5 procedimentos diários em média. Do dia 20 ao dia 31 de março, essa média caiu para 14,5 procedimentos por dia. Isso significa que nós conseguimos aliviar e reverter leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus.”

O governador também anunciou a abertura de 500 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com a Covid ao longo de todo o mês de abril. “Serão 200 leitos de UTI e mais 300 de enfermaria. Vamos passar de 2.100 leitos até o fim do mês. É o maior número de leito per capita do País. Mas é fundamental que você considere o seu compromisso de ajudar a reduzir a transmissão do vírus. Não deixe de usar a máscara, porque ela salva vidas. Temos uma lei federal que obriga o uso da máscara. Cumpra todo esse protocolo, como também o uso de álcool gel e evitar aglomerações, para que a gente possa vencer essa doença”, declarou.

Medidas qualificadas

As medidas qualificadas para cada grau de risco estão previstas na Portaria nº 013-R, da Secretaria da Saúde (Sesa). No entanto, o governador anunciou que, em decorrência do atual momento da pandemia, serão realizadas algumas mudanças nas medidas válidas para os municípios em Risco Alto e Extremo – que permanecerão com a mesma classificação pelo período de 14 dias. Os municípios da Grande Vitória terão uma classificação única.

No Risco Alto, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar nos dias de semana das 10h às 18h e aos sábados até 16h. Galerias e centros comerciais poderão funcionar das 10h às 18h. Shopping centers poderão funcionar das 10h às 20h. É proibido o funcionamento aos domingos e feriados. O número de alunos simultâneos em academias de ginástica foi ampliado para vinte, mediante agendamento, desde que respeitada a proporção de um aluno a cada 15 metros quadrados de área do local. Ficam liberadas as atividades educacionais de forma presencial.

Os restaurantes poderão funcionar com atendimento ao público das 10h às 16h, sendo permitido o funcionamento somente por delivery fora desse horário. As lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas podem funcionar no mesmo horário dos restaurantes, mas é vedado o consumo presencial nestes estabelecimentos. Bares seguem com funcionamento suspenso.

No Risco Extremo, os restaurantes, estabelecimentos comerciais e de serviços poderão atender o público de quarta a sexta-feira das 10h às 18h. Nestes dias, Galerias e centros comerciais poderão funcionar das 10h às 18h. Shopping centers poderão funcionar das 10h às 20h. Os bares seguem com o atendimento ao público suspenso, podendo funcionar apenas pelo serviço de delivery. Já as atividades e serviços classificados como essenciais pelo Decreto nº 4848-R podem funcionar até as 20h, mesmo nas cidades com essa classificação de risco. As atividades educacionais com a presença dos estudantes ficam suspensas, sendo permitidas as aulas remotas.

Em relação ao transporte coletivo, a circulação dos ônibus do Sistema Transcol continuará suspensa até o dia 11, sendo mantida a operação especial de transporte dos profissionais de saúde. A partir do dia 12, os ônibus do Sistema Transcol voltarão a circular normalmente durante os dias da semana das 5h às 22h. Nos finais de semana, os coletivos vão transportar somente profissionais da saúde. Os ônibus intermunicipais poderão voltar a circular com 50% da capacidade das 5h às 22h. O transporte rodoviário e ferroviário interestadual de passageiros segue suspenso em todo o Espírito Santo. (Confira os detalhes de cada classificação de risco na galeria abaixo)

Confira a classificação de todos os municípios capixabas:

RISCO EXTREMO: Água Doce do Norte, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Rio Bananal, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

RISCO ALTO: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama e Vila Valério.

RISCO MODERADO: Conceição da Barra e Ibitirama.