Num dos cenários mais charmosos do Brasil, uma equipe de remadores de canoa havaiana irá representar Guarapari na primeira edição da Tríplice Coroa, primeiro campeonato de longa distância do Brasil.

A Prova do Leme ao Pontal que acontece no Rio de Janeiro no próximo sábado, dia 27, foi inspirada na composição do cantor Tim Maia e os atletas partirão do Leme e passarão por Copacabana, Ipanema, Arpoador, Leblon, São Conrado e Reserva totalizando 33 quilômetros remados sem revezamento de competidores. Ao todo serão 48 canoas onde estarão presentes as melhores equipes do Brasil.

Para representar a cidade, o clube Mare’are’a que fica sediado no Siribeira Iate Clube compôs a sua equipe com a participação de um atleta de Piúma e outras duas competidoras de Vitória.

Para um dos fundadores do clube, Elpidio Diogo, essa será uma prova linda, porém desafiadora. As provas de longa distância exigem muito condicionamento físico além de integração de toda a equipe.” A jornalista Priscilla Anderson que pratica o esporte há seis anos salienta que Guarapari já é conhecida pela beleza das suas praias e que tem tudo para ser destaque nos esportes náuticos.

Um dos integrantes que vem de Piúma e comanda a única base da cidade ressalta que mesmo com 19 anos de prática esportiva no mar, se sente ansioso para estar do lado dos melhores do país nessa competição.

Já a campeã brasileira e sul-americana do esporte, Patrícia Krüger que estará no comando do Leme da equipe Mare’are’a, afirma que só tem uma palavra para descrever essa prova. Adrenalina. “Já competi fora do país, mas essa prova será muito especial. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Fui criada em Guarapari e agora vou poder levar o nome da cidade para uma das maiores provas do Brasil”

Para quem quiser acompanhar e torcer pela a equipe de Guarapari, a prova será transmitida ao vivo a partir das 07:00 pelo canal do YouTube Aloha Spirit Midia.

https://www.youtube.com/alohaspiritmidia ou pelo site