O restaurante mais charmoso e point gastronômico de Guarapari está com novidades. O JetMar Lounge traz mais uma inovação para seus clientes. Dessa vez a casa aposta em um cardápio noturno, totalmente especial para os casais.

Os clientes que forem ao JetMar vão poder experimentar massas com frutos do mar, que fazem parte deste novo cardápio noturno, criado pelo Cheff Allan para o restaurante. Segundo Thamires Simões, sócia do restaurante, a intenção é trazer um clima romântico para os casais, com o lindo visual das noites lindas na marina da Aldeia de Perocão.

De acordo com ela, toda semana serão lançados pratos novos e sempre com alguma promoção de bebida para acompanhar. Nessa primeira edição serão 4 opções de massas, sendo uma com carne e as demais com frutos do mar.

Entre as delícias do cardápio está a deliciosa massa talharim que poderá ser apreciada ao molho bechamel com camarões rosa e VG ou ao molho gorgonzola com escalopes de filé mignon. Também tem o delicioso nhoque da casa ao molho de sálvia, nozes e mostarda, com polvo grelhado na manteiga de ervas finas.

1 de 3

Outra sugestão é experimentar a deliciosa massa de spaguetti ao molho sugo da casa, com mexilhões frescos envoltos em vinho branco. É sensacional! E pedindo dois pratos o casal vai ter um desconto de 50% na aquisição de uma garrafa do renomado espumante gaúcho Casa Perini.

1 de 2

Serviço: O JetMar Lounge funciona de terça a domingo a partir de 11h. Localizado na Aldeia de Perocão, em Guarapari. (27) 99756.0396

Instagram – @jetmarlounge

Endereço: Rua Ary Fontenelle s/n, Perocão (antiga rua do Estaleiro) próximo a Fábrica de Gelo Reis. Google Maps -> https://goo.gl/maps/VytgPiJHRwULYMVJ8