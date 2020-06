Praia do Morro é o bairro com maior número de casos confirmados da Covid-19, em Guarapari. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, atualizados no painel Covida-19.

Além da Praia do Morro, Muquiçaba, Santa Mônica, Itapebussu, Centro e Ipiranga estão na lista de bairros com maior número de casos. Veja no quadro abaixo.