O evento mais aguardado pelo setor de festas em Guarapari e região já está com data marcada: 25 de março. É a Exponoivas Guarapari, que em sua edição 2020, estará mais forte do que nunca, com a expectativa de reunir 70 fornecedores de produtos e serviços para um público formado por 250 noivas, debutantes e formandos. A duração do evento também foi ampliada, de 4 horas, para 6 horas, entre as 17h e 23h no Guará Centro de Eventos, bairro Itapebussu.

As inscrições estão abertas desde 18 de fevereiro e são feitas exclusivamente pela internet por meio do link www.bit.ly/exponoivasguarapari2020 . Ao todo, serão disponibilizados 250 convites com direito a um acompanhante, totalizando 500 visitantes. No momento da inscrição é preciso informar a data e o tipo de evento planejado, explica a diretora do Guará Centro de Eventos e organizadora da Exponoivas, Ivete Guimarães.

“Fizemos isso para atrair o público realmente interessado em contratar serviços para festas. Estamos fazendo tudo para criar uma feira linda, grandiosa, mas que acima de tudo tenha o perfil de negócios, dando retorno ao expositor. Nosso objetivo é fomentar a economia local e fortalecer o setor de eventos”, declara.

“As inscrições são gratuitas, como sempre, porém este ano trouxemos a sugestão do ingresso solidário, onde vamos coletar 2kg de alimentos não-perecíveis ou um kit de limpeza de cada visitante na recepção do evento. Vamos doar tudo para instituições sociais daqui de Guarapari”, completa Ivete.

Novidade e variedade. Apesar do nome, a Exponoivas Guarapari não se dedica apenas ao ramo de casamentos. Os expositores prometem levar novidades e tendências também para festas de 15 anos, bodas, aniversários e formaturas. Entre os segmentos contemplados estão vestidos de noiva e roupas de festa, salão de beleza, acessórios, doces e bolos, fotografia, filmagem, música, iluminação, lembranças, cerimonialistas, buffet, agência de viagem, enxoval e muito mais.

“Do vestido à lua-de-mel, o visitante irá encontrar fornecedores de altíssimo nível daqui da região, mostrando que não é preciso ir longe para realizar a festa como sempre sonhou”, detalha a coordenadora Marinete Miranda.

Na programação, constam apresentações de música ao vivo, sorteio de brindes variados e o tradicional desfile promovido pelas lojas de vestidos de noivas e festas em parceria com salões de beleza. Outra novidade deste ano, segundo Marinete, é a mini-praça de alimentação com food-trucks. “Teremos muitas surpresas para nossos visitantes e fornecedores, afinal fazer eventos é encantar, é inspirar histórias, como diz o slogan desta edição”, diz.

Para quem está de olho nesta vitrine lucrativa e deseja se tornar expositor, basta entrar em contato pelo telefone (27) 99915-3199 ou direct no Instagram @exponoivasguarapari e consultar as condições. Não fique de fora!

SAVE THE DATE!

Exponoivas Guarapari 2020

“Inspirando histórias”