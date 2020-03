A equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim efetuou a prisão em flagrante de um suspeito de receptação. O homem de 23 anos foi encontrado, nesta segunda-feira (02), no Centro de Itapemirim. No local, os policiais recuperaram uma televisão e um aparelho celular. Os objetivos foram furtados na madrugada do sábado, 29 de fevereiro, na região.

De acordo com o titular da Regional, delegado Djalma Pereira Lemos, os objetos foram furtados de uma lanchonete. “A equipe soube da localização do suspeito por meio de denúncias e se dirigiu até o local indicado. O suspeito estava hospedado em um hotel, o celular foi encontrado com ele. No interior do quarto, os policiais apreenderam a televisão, cerca de R$ 1 mil, em espécie, e outros objetos. Todos os materiais foram reconhecidos pela vítima”, afirmou.

Segundo o delegado, o homem é do Estado de Minas Gerais, estava em liberdade condicional e veio para o Espírito Santo. “O suspeito tem diversas passagens pelos crimes de furto, roubo e receptação em Minas Gerais. Em uma conversa informal, ele alegou ter comprado os objetos de uma pessoa desconhecida e que não tinha qualquer informação que pudesse localizar o vendedor”, explicou.

O investigado foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.