A Câmara de Vereadores de Guarapari aprovou o Requerimento nº 100/2021, de iniciativa do vereador Denizart Zazá (Podemos). Nele, será garantido que as Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes (bem como audiências, reuniões públicas e entrevistas coletivas, do Poder Legislativo, passem a contar, obrigatoriamente, a partir do ano de 2022, com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), inclusive durante as transmissões dos trabalhos pela televisão local e pelas redes sociais da CMG (Youtube e Facebook).

“A população surda e/ou com deficiência auditiva, no município de Guarapari, precisa de alguma forma de acesso aos trabalhos legislativos que são produzidos por esta Casa de Leis”, defendeu o vereador. “E o Poder Público tem o dever de assegurar esta acessibilidade, até por que, quando foi realizado o último censo demográfico em nossa cidade, em 2010, a população surda (ou com grande dificuldade de audição, em Guarapari, já chegava a 5.000 pessoas. Este número, segundo as estimativas, aumentou bastante nos últimos 10 anos.”

O vereador acredita que a medida é mais que necessária para promover a inclusão social e política. “O Legislativo precisa garantir que seus trabalhos sejam acompanhados e traduzidos, simultaneamente, por intérpretes de Libras”, defendeu Zazá.