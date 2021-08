O governador do Estado, Renato Casagrande, ao lado da primeira-dama Maria Virginia Casagrande, participou, neste sábado (28), da inauguração oficial do Grande Buda de Ibiraçu, que fica às margens da BR-101, no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Com 35 metros de altura, o monumento é o segundo maior do mundo e o maior do Ocidente. A “Cerimônia da Abertura dos Olhos” (Kenji) teve a participação de autoridades, políticos e lideranças religiosas, como o abade do Mosteiro, monge Daiju Bitti.

“Um monumento como esse aqui não é só uma construção. É um local onde as pessoas podem vir, tirar fotos, postar nas redes sociais, mas também é uma oportunidade para refletir, de alimentar o espírito. Estou muito feliz hoje como cidadão capixaba e brasileiro em saber que temos essa fonte de radiação do diálogo, do equilíbrio, da espiritualidade, da paciência, da tolerância e da paz que a gente tanto precisa”, comentou o governador.

A estátua fica na Praça Torii, na entrada do Mosteiro, que é uma referência mundial e o maior da América Latina. O monumento é um símbolo religioso que representa o Buda como um ser iluminado, sentado sobre uma flor de lótus como pedestal. Ao lado, há outras 15 estátuas meditativas de Buda, de 2,5 metros de altura cada.