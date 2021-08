Ele é um dos artistas capixabas que mais produzem. Compositor, cantor, um verdadeiro artista completo. Com base na cidade de Piúma no sul do Estado, o talentoso Tupan Markes exibe sua arte até fora do Estado; e traz mais uma música para o seu repertório. Dessa vez o hit se chama “flopei”, e foi lançada no último dia 20.

Lançamentos. Cheio de inspiração, a ideia de Tupan é lançar uma nova música toda semana. “Flopei é quando o cara fracassa, não consegue alguma coisa”, explica o artista ao Portal 27. “A música está em todas as plataformas digitais e as pessoas tem gostado. Quero agradecer ao apoio de todos”, diz o músico que começou no estilo funk e agora está na linha do “piseiro”, que é o ritmo que tem conquistado os brasileiros.

O cantor acabou de fazer uma parceria com o selo TYPP GROUP, que lhe dará a possibilidade de lançar muitas músicas e ter uma visibilidade maior no mercado.

“Temos um grupo de compositores antenado no que está acontecendo no momento e vamos lançar algumas canções chicletinho para TikTok e Reels do Instagram e outras músicas comerciais”, contou Tupan, ansioso. “Fiquem ligados que no dia 03/07 será lançado também o Single Maria Fifi que vem admitir o que de fato todo mundo tem um pouco de Maria Fifi e não admite”.

Plataformas. A música é uma composição Tupan Markes, Yalle Tavora, Pablo Motta e Passuka. Para ouvir a música na sua plataforma acesse: https://onerpm.link/699016313394

