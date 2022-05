Com o objetivo de conhecer a situação atual de Royalties, participações especiais e as perspectivas de investimentos da região que impactam o município, em especial em Guarapari, o Sindicado da Indústria da Construção Civil (SINDICIG), realizará amanhã (25), o Seminário “Petróleo e Gás no Espírito Santo – Situação Atual e Perspectiva para a Região Sul”, no auditório do campo Ifes.

R$ 66 Bilhões. De acordo com o Sindicig, o ES receberá no período de 2022 a 2026, R$ 66 Bilhões de investimentos, sendo R$ 19,9 Bilhões em Petróleo e Gás CAPEX e OPEX, mais de 80% na região Sul do Estado. Esse setor, contribui fortemente com o Royalties e participações especiais para o governo estadual e municípios da área de influência.

Apresentações: SEFAZ e Petrobras

Debatedores: FCPG&G, Rede Petro ES, SEBRAE e Prefeitura de Guarapari

Para realizar a pré-inscrição entre no link abaixo: https://forms.gle/mYFUxm2v1MbHuqUcA

Data: 25/05/2022

Horário: 16h às 18hrs

Local: Auditório do Ifes Campus Guarapari

Parceiros: IFES e CDL.