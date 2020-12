A Paróquia Nossa Senhora da Conceição celebra a festa da padroeira e comemora a dedicação do altar e da Igreja. Este ano, por causa da pandemia do Coronavírus, a programação ocorreu sem a tradicional quermesse, Missa campal e outras atrações. O mais importante de tudo é que a fé e devoção dos paroquianos não pode ser abalada, por causa dessa pandemia.

Neste ano, a novena iniciada no último dia 29/11 foi transmitida todos os dias, pela página da Paróquia Nossa Senhora da Conceição nas redes sociais e se encerra nesta terça-feira, solenidade de Nossa Senhora.

O padre Diego Carvalho, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, convidou a todos a participarem da solenidade de Nossa Senhora, seja de casa através das transmissões online ou indo até à Igreja para quem não está nos grupos de risco.

“Tudo que nós celebramos aqui o ano inteiro é muito importante, mas a data mais importante da comunidade é a festa do seu padroeiro. Aquela que é a patrona, padroeira desta igreja. José de Anchieta quando chegou aqui confiou tudo isso à Nossa Senhora, e nós queremos pedir a ela que continue protegendo essa cidade”, disse.

Para o encerramento desta terça feira a Missa Solene será presidida pelo Padre Arthur Francisco Juliatti, vice-reitor do Seminário Nossa Senhora da Penha, e co-celebrada pelo pároco, Padre Diego Carvalho.

Vale destacar, que a Paróquia tem tomado todas as medidas de prevenção ao Covid-19, com distanciamento social nos bancos da Igreja, disponibilizando álcool em gel nas portas de acesso e pedindo que todos estejam de máscara.

Inclusive, uma das formas de contribuir com as comemorações da Festa de Nossa Senhora da Conceição é adquirindo a vela personalizada da paróquia, água mineral e as máscaras de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo. Os itens estão sendo vendidos na Igreja matriz.