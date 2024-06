O Supermercado Perim de Guarapari está iniciando o processo de contratação de aproximadamente 300 novos funcionários para sua nova filial, com previsão de inauguração na segunda quinzena de agosto. A informação é da coluna de Leonel Ximenes de A Gazeta. As oportunidades abrangem diversos setores, como açougue, hortifrúti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, lanchonete, café, estoque, entre outros.

Não é necessário ter experiência prévia para concorrer às vagas, e o recrutamento será realizado tanto para contratação imediata quanto para formação de cadastro reserva. Detalhes sobre salários e benefícios serão fornecidos durante o processo de entrevista. As inscrições e seleções ocorrerão na própria loja do Perim de Guarapari, localizada no Parque da Areia Preta, próximo ao Mercado Municipal, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Serão distribuídas 120 senhas por dia.

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ter mais de 18 anos, residir no município de Guarapari, incluindo Setiba e Meaípe, e comparecer pessoalmente ao local com documento de identidade com foto e currículo atualizado.