O surfista capixaba Krystian Kymerson, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai participar do campeonato de surf Hang Loose Pro Contest, nesta terça-feira (28), em Fernando de Noronha, Pernambuco. As passagens do atleta foram adquiridas pelo programa Compete Esportivo, da Sesport.

A competição conta com cerca de 70 atletas e segue até o próximo domingo (05). Valendo vaga para o Challenger Series 2023, Krystian Kymerson vai disputar a 14° bateria da segunda rodada e busca bons resultados para entrar para a elite mundial de surf.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.