O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), manteve a decisão de aprovar as contas do presidente da Câmara de Guarapari, Wendel Lima (PTB), relativas ao ano de 2018. As contas haviam sido aprovadas com ressalvas, mas o Ministério Público de Contas recorreu querendo que fossem julgadas irregulares.

O TCE-ES fez uma nova análise baseada no pedido do Ministério Público, Wendel fez as suas explicações através de seus advogados e novamente, no dia 22 de julho, o Tribunal de Contas manteve a aprovação das contas do presidente da Câmara.

Candidato. Nos bastidores essas contas eram dadas como desaprovadas, o que poderia inviabilizar a candidatura de deputado estadual, do qual Wendel é um dos nomes na disputa. Agora liberado, ele deve se concentrar na disputa para a assembleia. No ano de 2018, ele já havia disputado a eleição para deputado, onde obteve 10.284 votos.

Ao portal 27 ele comentou a decisão. “Fico feliz e não tinha dúvidas que essas contas seriam aprovadas, pois trabalhamos sempre para apresentar um trabalho transparente e correto para nossa população”, disse.