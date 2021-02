Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mostram que não apenas Guarapari, mas todo o Espírito Santo está sob alerta de chuvas fortes até a próxima terça-feira. Mesmo com temporais, o sol pode aparecer junto em alguns destes dias.

O sinal de alerta foi emitido para todo o estado, o município de Iconha, no sul do Espírito Santo, já registra fortes chuvas nesta quarta-feira (17). Para Guarapari, tempo nublado pode durar o restante do mês inteiro, acabando somente no dia 1º de março.

Para esta quarta-feira, a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, já para os outros dias, segundo os dados do INPE, as chuvas serão mais constantes, com 90% de probabilidade de continuarem por todo o dia.