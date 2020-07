Um terreno que pertence ao Supermercado Santo Antônio de Guarapari está colocado em leilão até o dia 14 de agosto. Trata-se do terreno onde está a Associação Beneficente dos Empregados do Supermercado Santo Antônio (ABESSA), localizado no bairro Areia Preta em Guarapari.

De acordo como que apurou o Portal 27, esse terreno foi indicado pelo Supermercado para a justiça do trabalho. O dinheiro arrecadado com essa venda será utilizado para pagar as dívidas com os funcionários que foram demitidos da rede. Essa venda vai garantir o pagamento de todas as despesas com os funcionários desligados.

Lances. Do final do ano passado até hoje, foram demitidos cerca de 180 funcionários e 5 unidades foram fechadas, nos bairros Aeroporto, Centro e Muquiçaba e no município de Anchieta. O imóvel está avaliado em R$14 milhões, mas os lances se iniciam em R$ 7 milhões, com um incremento de R$ 5 mil a cada lance. O site de leilão divulgou as informações oficiais sobre o terreno.

ÁREA DE 5.738,35 M² EM GUARAPARI/ES, PARQUE DA AREIA PRETA, COMPOSTA PELOS LOTES Nº 01 Á 18, DA QUADRA Nº 05, LOTEAMENTO “BAIRRO ESPLANADA”, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA NOBERTO VASSOLER E MEDE 47,60 M, PELO LADO DIREITO CONFRONTA-SE COM A RUA JOSÉ BARCELOS DE MATTOS E MEDE 120,20 M, PELO LADO ESQUERDO CONFRONTA-SE COM A AV. DR. PEDRO RAMOS E MEDE 120,15 M, E PELOS FUNDOS CONFRONTA-SE COM A RUA JÚLIO FABRIO E MEDE 47,90 M PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 5.738,35 M². ESTÁ AVERBADA NA MATRÍCULA UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL (CLUBE) COM 01 PAVIMENTO, COM Á ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 240,87 M².

Venda. No fim do ano passado a rede de supermercados foi vendida para a DXGroup, que após uma série de reclamações sobre defasagem de produtos e atraso no pagamento de FGTS, perdeu a administração do estabelecimento, voltando para o antigo dono e fundador Jorge Zouain. A rede voltou a ele com uma dívida girando em torno dos R$4 milhões.

Por João Pedro Barbosa, estagiário