Guarapari confirma Desfile Cívico e Militar para 19 de setembro com tema “A Valsa de Guarapari”

A Prefeitura Municipal de Guarapari deu início aos preparativos para o tradicional Desfile Cívico e Militar, agendado para o dia 19 de setembro. A programação, que integra o calendário oficial de comemorações pelo aniversário da cidade, está sendo desenvolvida em conjunto com instituições de ensino, entidades da sociedade civil e forças de segurança.

A iniciativa visa dar continuidade ao resgate de uma das principais tradições culturais do município, promovendo o encontro entre gerações e fortalecendo o sentimento de pertencimento da população.

Tema e Homenagem Cultural

Neste ano, o desfile trará para as ruas o tema “A Valsa de Guarapari”, uma proposta conceitual desenhada para homenagear a trajetória, a memória e o patrimônio cultural do município.

Participação Escolar: Alunos e educadores da rede municipal e privada organizarão alas temáticas que contam a história da cidade;

Engajamento Comunitário: Instituições públicas e entidades civis participarão ativamente apresentando elementos da identidade local;

Civismo: Tropas e corporações das forças de segurança realizarão a tradicional marcha militar no encerramento do evento.

Alinhamento e Logística da Organização

A confirmação da data e a definição da diretriz temática ocorreram durante uma reunião de planejamento com representantes da administração pública e das entidades participantes. O encontro marcou a abertura das definições sobre:

Formação e distribuição das alas das escolas; Ordenamento do fluxo de pedestres e trânsito local; Delimitação do percurso oficial e pontos de apoio; Protocolo de apresentação das forças de segurança.

Declarações das Autoridades

“O Desfile Cívico e Militar faz parte da história de Guarapari e representa um momento muito especial para a nossa população. Queremos manter essa tradição com a participação das nossas escolas, instituições e da comunidade, celebrando juntos o aniversário da nossa cidade.” — Rodrigo Borges, Prefeito de Guarapari.

“O desfile valoriza a nossa história, as nossas tradições e, principalmente, cria um momento de encontro entre diferentes gerações. Neste ano, com o tema ‘A Valsa de Guarapari’, vamos celebrar elementos da nossa identidade.” — Peterson de Castro, Secretário Municipal de Cultura.

Resumo do Evento