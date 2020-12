O pedido foi feito através de pronunciamento oficial do Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, realizado na tarde desta quarta-feira (23). Ele também pediu para que as famílias evitem festas de fim de ano. A transmissão contou com a participação também do subsecretário estadual de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin.

O pronunciamento começou por volta das 14 horas e 40 minutos e se prolongou até às 15 horas e 20 minutos, o objetivo da transmissão era dar orientações à população sobre os cuidados que devem ser tomados durante os períodos festivos de Natal e Ano Novo, além de informar como irão ficar os serviços de saúde no estado durante essas datas.

Logo no começo da transmissão, Nésio Fernandes fez o pedido para que as famílias evitem ao máximo participar de festas e eventos que aglomerem muitas pessoas, visto o risco que correm de espalhar o vírus.

“Existe um novo desafio, que a pandemia apresenta agora no final do ano. Reiteramos o apelo e o pedido de que as famílias capixabas não realizem festas de fim de ano, não reúnam de maneira ampla as suas famílias. Não é o momento para isso, para que a gente possa ter a possibilidade de se juntar no final do ano que vem, com a população vacinada e protegida contra a Covid-19”, disse o secretário de saúde.

Em seguida, o subsecretário Luiz Carlos Reblin apoiou o que disse Nésio e completou com “A vacina está pronta, mas ainda vai levar alguns dias para chegar. Até lá, o que temos para fazer é: manter a distância, usar a máscara e lavar as mãos. A vacina está ali no nosso horizonte, já enxergamos do outro lado. Precisamos aguardar a vacina. Nesse Natal, no ano novo ou em qualquer outro momento desse verão, é fundamental mantermos os cuidados”.

O secretário continuou o pronunciamento afirmando que no próximo ano irá continuar a apostar na ciência e combater as fake news, como as concepções anti-vacina e terraplanistas, que Nésio considera “ilusões, opiniões retrógradas”.

“Nós precisamos reconhecer o desafio de sustentar uma agenda de valorização da vida, do SUS, ao longo do próximo ano. Iremos começar o ano com o desafio de preparar um grande plano Estadual de vacinação. Teremos que ampliar a nossa aposta na ciência no próximo ano, combater todas as fake news, concepções anti-vacina e terraplanistas, aqueles que apostam em ilusões, em opiniões retrógradas”, declarou Nésio.

Que continua com. “Precisamos vencer as mentiras para garantir a preservação da vida, porque senão tudo que fizemos neste ano, todo o esforço poderá ser perdido por conta de campanhas conservadores reacionárias que duvidam da real resposta das vacinas como principal medida para proteger a população. Estamos preparados como governo para ir resistindo, defendendo a vida, a ciência, as melhores práticas e poder vencer essa triste época histórica que fomos desafiados a viver”.

Por fim, Nésio disse que os serviços de saúde irão continuar funcionando durante os feriados e que irão trabalhar para salvar vidas.

“Diante de qualquer sintoma respiratório, por menor que seja, procure avaliação médica. Durante o final de ano os serviços de saúde estarão funcionando. A partir do dia de hoje, todas as amostras de testes da Covid-19 voltarão a ser entregues em 48 horas. Nesse final de ano teremos um batalhão de trabalhadores da saúde, gestores, dos hospitais, pronto atendimentos, sistema de vigilância, de regulação, do Samu, várias áreas da saúde trabalhando 24h por dia para salvar vidas. Então fazemos um apelo: trabalhe também para salvar vida”, finalizou o secretário.