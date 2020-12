Neste Natal, o Atacadão dos Óculos trouxe ofertas imperdíveis para presentear quem você ama. A rede privada de óticas, que é a maior em todo o Espírito Santo, garante preço baixo e qualidade em todas as peças. Para as ofertas de fim de ano, etarão expostos, em cada loja, cerca de 1.000 pares de óculos, disponíveis para venda.

Qualidade e preço justo. O proprietário da rede, Eduardo Couto, conta como o Atacadão garante boas peças com valores acessíveis. “Compramos armações e lentes diretamente na fonte. Assim, conseguimos um preço muito mais justo para o cliente final e conseguimos vender mais barato”, explica.

Promoção especial. Para o Natal, o Atacadão dos Óculos preparou uma promoção imperdível. Na compra de dois óculos, você ganha 50% de desconto na segunda peça.

Os estabelecimentos aceitam todas as formas de pagamento: à vista, cartões de todas as bandeiras, crediário.

Lojas. Com 13 lojas em todo o território capixaba, a rede do Atacadão dos Óculos está presente nas cidades de Guarapari, Viana e Vila Velha, com diversas unidades em cada município.

Confira os endereços:

GUARAPARI

VIANA

Rua Governador Rubim, nº 73, Centro

Avenida Vitória, Quadra 33, nº 06, Loja 01, Marcílio de Noronha

Avenida Vitória, Quadra 34, nº 13, Loja 02, Marcílio de Noronha

Avenida Espírito Santo, Quadra 11, nº 21, Marcílio de Noronha

VILA VELHA