Economia promovida na última década, R$ 70 milhões foram devolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) ao governo do Estado. Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (22) com a presença do governador Renato Casagrande, o presidente da Corte, conselheiro Rodrigo Chamoun, assinou a transferência do valor. Somados aos R$ 20 milhões enviados ao Executivo em 2021 para ações de combate à pandemia, o TCE-ES devolveu aos cofres estaduais R$ 90 milhões em um ano.

“Estamos comprovando que nem sempre gastar é sinônimo de eficiência”, ressaltou Chamoun, que, no encontro, apresentou um histórico do TCE-ES e os avanços obtidos nos últimos dez anos, com forte desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informação e uso de inteligência artificial.

O governador destacou a atuação da Corte como fundamental para a correção de rumos e equilíbrio das contas. “O trabalho que o Tribunal de Contas está fazendo é impressionante. Esses instrumentos tecnológicos para monitorar as contas públicas são importantíssimos”, pontuou ele, ressaltando ainda a capacidade da Corte de dialogar para achar caminhos. “O Tribunal tem nos ajudado, quando determina, regulamenta, dá diretriz. Mas temos muitos desafios pela frente. Não podemos dar uma vacilada nas contas, porque reorganizar novamente seria difícil”, afirmou, citando o lastro que o Estado possui com a criação do fundo soberano.

Também participaram da reunião os conselheiros Carlos Ranna, Sergio Aboudib, Domingos Taufner e Luiz Carlos Ciciliotti. Pelo governo do Estado estavam os secretários de Transparência, Edmar Camata; e do Governo, Álvaro Duboc; e o procurador-geral Jasson Hibner.