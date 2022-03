Mais um carro de aplicativo é preso com drogas em Guarapari. Depois de um carro com 340 pinos de cocaína na última sexta. (Veja aqui) Dessa vez o fato aconteceu na noite desta terça-feira (22) por volta de 21h. As equipes de Patrulhamento Tático do 10° batalhão, após receberem informações de um indivíduo armado em um veículo GM/CELTA cor preta, no bairro Lagoa Funda, avistaram o referido veículo onde um homem abriu a porta traseira e saiu correndo adentrando em um beco.

Tabletes. Ele foi acompanhado, detido e apreendido com um revólver cal. 38 de marca ROSSI, carregado com cinco munições cal. 38 intactas. Dentro do carro foi encontrado quatro tabletes e uma bucha de maconha em uma sacola. Os demais ocupantes do veículo de aplicativo, o motorista e um passageiro negaram a posse e o conhecimento do conteúdo da sacola.

O motorista do carro de transporte por aplicativo informou que estava apenas realizando uma corrida e não tinha conhecimento do material que o passageiro estava carregando. Foram apreendidos ainda quatro aparelhos celulares e R$ 40,00 reais. O homem detido é conhecido da Polícia por envolvimento no tráfico de drogas nos bairros Praia do Morro e Jardim Boa Vista.

*com informações do 10° batalhão de Guarapari.