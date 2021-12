O Secretário Estadual de Inovação e Desenvolvimento do Estado, Tyago Hoffman, apresentou na noite de ontem (7), o novo projeto que o governo do Estado vai realizar para transformar o Radium Hotel em um local para diversas ações.

Segundo Tyago, o Radium vai abrigar um museu, um centro de formação profissional em parceria com o Ifes, para oferecer cursos voltados para a área de turismo e formação continuada, cursos de gastronomia, inglês, receptivo de turismo, empreendedorismo, uma incubadora de empresas entre outras ações específicas para o local.

As primeiras intervenções vão acontecer a partir deste mês, quando está programada a manutenção geral. Na área interna, uma sala será preparada para a apresentação da proposta que vai estar disponível por meio de QR-Codes, onde visitantes e turistas terão acesso às informações sobre o Radium Hotel.

No Centro de Inovação serão realizadas atividades voltadas ao empreendedorismo, com o intuito de apoiar iniciativas para novas vocações regionais, conectando poder público, universidades e iniciativa privada. O espaço vai contar com auditório, sala do empreendedor, biblioteca, museu sensorial, salas para incubadoras, salas de professores, salas para formação, espaço de co-working e laboratórios de informática.

Promover o desenvolvimento social e econômico da região, garantindo a preservação do patrimônio cultural e o direito fundamental à memória. Esse é o objetivo do governador do Estado, Renato Casagrande, ao apresentar a proposta de revitalização do Radium Hotel, de acordo com o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

“O governador Renato Casagrande defende a inovação como estímulo ao desenvolvimento e demonstrou enorme sensibilidade ao indicar a revitalização do Radium Hotel, importante patrimônio para a região e para o Estado. Nosso desejo é de preservar a história, mas também apontar para o futuro, criando um mecanismo de formação profissional. O equipamento vai ser um espaço moderno para que a comunidade esteja presente e, com isso, possamos auxiliar na formação dos nossos jovens, criando emprego e renda, e gerando oportunidade para as pessoas. A proposta será executada em parceira com a Samarco e o Ifes”, afirmou Hoffmann.

Histórico. O Radium Hotel está localizado em frente à praia da Areia Preta, no Centro de Guarapari. A construção foi iniciada em 1947, pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com intuito de abrigar uma escola naval. Somente em 1953, foi inaugurado pelo arrendatário italiano Alberto Quatrini Bianchi, que transformou a edificação em um renomado hotel cassino da Região Sudeste da época. Em 1998, o Radium Hotel foi tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual.