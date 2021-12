Pianista, cantora e professora de música é uma das artistas mais talentosas de Guarapari. Essa é Vanessa Loyola, que prepara um evento de primeira qualidade para finalizar o ano de 2021 com seus alunos. Para isso, ela produziu o 1º Recital de Piano Vanessa Loyola.

Vanessa dá aulas de piano intercalando com seus trabalhos de música ao vivo. Segundo ela, esse recital marca a retomada das aulas no momento em que a pandemia dá indícios de estar mais controlada. O objetivo do recital é dar espaço e mostrar os talentos que passam por suas mãos.

“Esses alunos terão a oportunidade de mostrar todo o processo de aprendizagem se apresentando nesse recital. “Alguns vão cantar e tocar, outros só vão tocar”, explica Vanessa.

Ainda de acordo com ela, um coral de pais e alunos também vai se apresentar e está sendo ensaiado pela cantora, pianista e preparadora vocal Ananda Torres. O evento também tem participação especial de um ex-aluno que vai apresentar uma peça, falar de sua proximidade com a música agora e das oportunidades profissionais que surgiram depois de estudar com Vanessa Loyola.

Vanessa de diz feliz com tudo. “Apresentar meu primeiro recital é pra mim é uma realização gigante. Respiro música desde muito criança e a carrego como ofício com paixão por toda a minha vida. Vejo a educação musical como algo grandioso e transformador. Cada aluno tem um significado muito especial; ensino e aprendo com eles todos os dias. Sou só amor e gratidão. Que em 2022 eu plante ainda mais sementes em mais e mais corações”, disse ela.

O evento é fechado a pais e alunos e acontece no Sabores Buffet nesta sexta-feira (10) e conta com o apoio dos pais dos alunos e de vários parceiros que fazem parte das atividades profissionais de Vanessa Loyola. Toda programação será divulgada em vídeo aqui no portal 27.