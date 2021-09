Precisa iniciar os estudos, mas está apertado financeiramente? A Unopar Guarapari está com uma promoção que cabe no seu bolso! Qualquer curso com a mensalidade por apenas R$ R$ 149,00! É isso mesmo! Essa é a hora de você se qualificar para o mercado de trabalho!

As aulas na Unopar acontecem ao vivo com encontros semipresenciais, podendo ser de 1 a 3 vezes na semana e caso a sua disponibilidade de tempo seja menor, temos aulas totalmente online e você vem ao polo apenas 1x no mês para realizar as provas presenciais. Durante todos os outros dias você conta com apoio de um tutor online, livros didáticos impressos gratuitos e com laboratório de informática disponível para você estudar no polo.

A Unopar é a líder em graduação digital e está no mercado há mais de 45 anos. Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Entre em contato nos telefones: (27) 99527-7373 ou (27) 3361-7373 e agende sua prova.