A decisão foi anunciada no fim da tarde desta sexta-feira (26) e deve beneficiar mais de 1.500 idosos que tem de 80 a 84 anos em Guarapari. A vacinação será realizada da mesma forma que as foram as anteriores, por meio de Drive Thru.

A data desta campanha de vacinação será do dia 1 até o 3 de março, no Complexo Esportivo Maurice Santos, no bairro Muquiçaba. Para ser vacinado, o idoso ou responsável deve levar o CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. O horário para imunização será de 8h às 12h e disponível para os idosos não acamados.

Os que forem alvo desta campanha de imunização e não tiverem veículo também poderão estar no local, pois haverá um lugar reservado para a vacinação específica destas pessoas.

É importante frisar que os idosos com mais de 85 anos que não foram vacinados ainda, também podem ir ao Complexo Esportivo, no mesmo horário, para participar da campanha de imunização, onde receberão a primeira dose.

Além disso, dessas vacinas da Fiocruz, 5% é para atender os profissionais da saúde, que atuam em estabelecimentos de saúde inscritos no Cadastro Nacional (CNES).

Esta vacinação dos profissionais de saúde será realizada por agendamento na próxima semana.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Guarapari e da Secretaria Municipal de Saúde