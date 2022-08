A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), comunicou que até o momento, o município já notificou sete casos, sendo seis suspeitos e um confirmado para a monkeypox, doença mais conhecida como varíola dos macacos.

Ainda de acordo com a prefeitura, ela instituiu protocolo de atendimento para os casos suspeitos, desde os primeiros registros da doença no Estado, a Semsa iniciou a orientação aos profissionais e reforçou o monitoramento dos pacientes com suspeita.

Segundo a prefeitura, a Monkeypox(MKPV), é uma doença viral. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos contaminados.

Os sintomas mais comuns são lesões pele, febre, dor de cabeça, coceira (nem sempre presente), linfadenopatia (“línguas”).sudorese/calafrios, dores no corpo, dor de garganta, astenia(fadiga), entre outros.

A Semsa alerta que é imprescindível que, caso surjam sintomas, o paciente procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima, para a avaliação do caso, acompanhamento adequado e a realização dos exames necessários.