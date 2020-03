O vereador de Guarapari, Dr. Rogério Zanon (PSB), divulgou na manhã de hoje (15), através de um vídeo em suas redes sociais, que existe um paciente com suspeita de Coronavírus em isolamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.

De acordo com o vereador. “Infelizmente, o primeiro caso suspeito de Coronavírus está em isolamento na UPA de Guarapari”, disse no vídeo.

Atenção. Ainda segundo o vereador não é momento para desespero. “É momento de atenção. É momento de se ter atenção com os idosos e com as nossas crianças”, explicou o vereador que é médico, e pediu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e de Educação para que realizem ações de prevenção.

Estrutura. O vereador afirma que a cidade não tem estrutura para cuidar desse paciente. “Se tiver realmente um paciente com suspeita de Coronavírus, nós não temos estrutura para segurar esse paciente. Encaminhe esse paciente imediatamente para a capital. Onde você vai poder fazer o teste para poder resolver o problema. Para ver se o cara tem ou não o Coronavírus”, disse.

Paciente. O Portal 27 apurou que esse paciente com suspeita de Coronavírus está em isolamento desde a sexta-feira (13), logo que chegou a UPA com insuficiência respiratória. Não se sabe de onde veio e por onde passou esse homem. Veja o vídeo do vereador.

Paciente com suspeita de coronavírus internado na UPA de Guarapari é o primeiro caso na cidade. O suspeito é um home, a idade não foi informada, e não se sabe se ele é morador de Guarapari e chegou de alguma viagem internacional recentemente. Os próprios funcionários do hospital estão com medo de fazer contato com o paciente, e ser infectado pelo vírus. Ele está em isolamento na sala que possui o filtro HEPA. O que pedimos neste momento, é que a população fique atenta quanto as medidas de higiene pessoal. Posted by Rogério Zanon on Sunday, March 15, 2020

Resposta. Em contato com a prefeitura, para saber se há confirmação deste caso suspeito, recebemos como resposta que. “Não existe caso confirmado de coronavírus em Guarapari”, confira a nota completa enviada pela prefeitura:

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que não existe caso confirmado de coronavírus em Guarapari. O paciente deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) com síndrome respiratória, mas até o momento, não há suspeita para o coronavírus.

O município tomou todas as medidas necessárias para o atendimento do paciente e o isolamento é um procedimento padrão recomendado pelo Ministério da Saúde, em alguns casos de síndrome respiratória.”.