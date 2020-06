O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apresentou, na manhã deste sábado (13), os resultados estatísticos da terceira etapa do “Inquérito Sorológico”, realizada entre os dias 08 e 10 de junho em 19 municípios capixabas. Nesta etapa, foram realizadas 6.349 testagens entre a população sorteada, pessoas que têm contato com o sorteado positivo e de pesquisadores.

O estudo aponta uma prevalência de 7,36% da população infectada, o que representa uma estimativa populacional de 295.773 pessoas no Estado que tiveram contato com o vírus.

A estimativa populacional mais que triplicou comparada aos resultados da primeira etapa do Inquérito Sorológico, realizada entre os dias 13 e 15 de maio, que apontou a prevalência de 2,1% da população infectada e uma estimativa 84.391 pessoas no Estado. Na segunda etapa a prevalência foi de foi de 5,1% da população infectada e uma estimativa 206.559 pessoas.

O secretário da Saúde lembrou, mais uma vez, sobre a importância de o estudo ter a projeção da população do Estado. “O estudo não tem validade científica para poder analisar individualmente cada município. O objetivo do Inquérito é projetar a população do Estado”, disse Nésio Fernandes. Também participou da entrevista coletiva o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Perfil da população testada positivamente

O estudo de prevalência desta terceira etapa aponta que do total dos testes com resultados positivos, 62,2% eram do sexo feminino e 37,8% masculino, e que a faixa etária com mais casos positivos foi a de 41 a 60 anos, com 35,5% dos casos. Do total de pacientes positivos, 46,9% apresentaram perda de olfato e 36,4% apresentaram tosse; 29,6% apresentaram febre. Os assintomáticos positivos representaram 28,02%.

Confira a apresentação da Terceira etapa do Inquérito: Download

Cronograma do Inquérito Sorológico:

– Etapa 4 – última:

Data: 22, 23 e 24 de junho

Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana.