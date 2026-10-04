Vereador de Guarapari, Thiago Garrocho é eleito Deputado Estadual

O vereador de Guarapari Thiago Garrocho (PL), conhecido publicamente como “Thiago do Casal Policial”, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nas Eleições de 2026. A eleição ao cargo estadual ocorre dois anos após sua entrada no cenário político municipal, quando foi eleito para a Câmara de Guarapari em 2024.

Nascido em 19 de março de 1987, em Teófilo Otoni (MG), Garrocho atuou por 9 anos na segurança pública do Espírito Santo, e desligou-se da corporação em 2023 para atuar no setor de empreendedorismo digital. No ano seguinte, ingressou na vida pública ao disputar e vencer a eleição para o cargo de vereador em Guarapari pelo Partido Liberal.

Graduado e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, Garrocho pautou sua atuação no legislativo municipal em áreas como fiscalização de recursos públicos, saúde, saneamento básico e infraestrutura urbana, incluindo a manutenção de praças e do litoral do município. Entre as propostas defendidas por seu mandato estão a implantação da Guarda Municipal em Guarapari, a ampliação do sistema de videomonitoramento com uso de inteligência artificial e o fortalecimento das forças de segurança.

De orientação política conservadora e alinhado a pautas ligadas à família e à segurança pública, o parlamentar utiliza redes sociais para divulgação de suas atividades legislativas. Thiago Garrocho é casado com a advogada e policial civil Reniely da Silva Maximiano Garrocho, com quem tem dois filhos. Com o resultado das urnas em 2026, ele deixará a Câmara Municipal para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na próxima legislatura.