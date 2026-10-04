Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno no Espírito Santo

A definição sobre quem governará o Espírito Santo pelos próximos quatro anos ficou para o segundo turno. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o atual governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) foram os mais votados no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4).

Com o resultado, ambos superaram os candidatos Hélder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP). A votação decisiva está agendada para o dia 25 de outubro, garantindo aos finalistas mais três semanas de campanha eleitoral em busca da maioria do eleitorado capixaba.

Perfil dos Finalistas na Disputa pelo Palácio Anchieta

Candidato Partido Vice na Chapa Trajetória e Destaques Ricardo Ferraço MDB Camillo Neves (PP) Atual governador do ES (assumiu com a renúncia de Renato Casagrande). Ex-vice-governador, senador, deputado federal e estadual, com mais de 40 anos de vida pública. Lorenzo Pazolini Republicanos Eliane Leal (PL) Ex-prefeito de Vitória (reeleito em 2024 em 1º turno). Ex-delegado da Polícia Civil, ex-auditor do TCE-ES e ex-deputado estadual.

Quem é Ricardo Ferraço

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Ricardo de Rezende Ferraço tem 63 anos, é casado e pai de três filhos. Iniciou a carreira política como vereador em sua cidade natal (1983-1988) e atuou como deputado estadual — chegando à presidência da Assembleia Legislativa —, deputado federal e senador (2011-2019).

Foi vice-governador por duas vezes e chefiou importantes secretarias estaduais, como Desenvolvimento, Agricultura e Transportes. Assumiu o comando do Executivo estadual em abril de 2026, após a renúncia de Renato Casagrande (PSB) para concorrer ao Senado.

Quem é Lorenzo Pazolini

Lorenzo Silva de Pazolini tem 44 anos, é casado e pai de uma filha. Formado em Direito com pós-graduação em Segurança Pública, ingressou no serviço público por concurso como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e, posteriormente, delegado da Polícia Civil, onde atuou na Proteção à Criança e ao Adolescente.

Elegeu-se deputado estadual em 2018 e, em 2020, venceu a disputa pela Prefeitura de Vitória, assumindo o cargo em 2021. Reeleito prefeito da capital em primeiro turno nas eleições de 2024, renunciou ao mandato em abril de 2026 para disputar o Governo do Estado.