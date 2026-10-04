Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno no Espírito Santo

A definição sobre quem governará o Espírito Santo pelos próximos quatro anos ficou para o segundo turno. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o atual governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB) foram os mais votados no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4).
Com o resultado, ambos superaram os candidatos Hélder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP). A votação decisiva está agendada para o dia 25 de outubro, garantindo aos finalistas mais três semanas de campanha eleitoral em busca da maioria do eleitorado capixaba.
Perfil dos Finalistas na Disputa pelo Palácio Anchieta
|Candidato
|Partido
|Vice na Chapa
|Trajetória e Destaques
|Ricardo Ferraço
|MDB
|Camillo Neves (PP)
|Atual governador do ES (assumiu com a renúncia de Renato Casagrande). Ex-vice-governador, senador, deputado federal e estadual, com mais de 40 anos de vida pública.
|Lorenzo Pazolini
|Republicanos
|Eliane Leal (PL)
|Ex-prefeito de Vitória (reeleito em 2024 em 1º turno). Ex-delegado da Polícia Civil, ex-auditor do TCE-ES e ex-deputado estadual.
Quem é Ricardo Ferraço
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Ricardo de Rezende Ferraço tem 63 anos, é casado e pai de três filhos. Iniciou a carreira política como vereador em sua cidade natal (1983-1988) e atuou como deputado estadual — chegando à presidência da Assembleia Legislativa —, deputado federal e senador (2011-2019).
Foi vice-governador por duas vezes e chefiou importantes secretarias estaduais, como Desenvolvimento, Agricultura e Transportes. Assumiu o comando do Executivo estadual em abril de 2026, após a renúncia de Renato Casagrande (PSB) para concorrer ao Senado.
Quem é Lorenzo Pazolini
Lorenzo Silva de Pazolini tem 44 anos, é casado e pai de uma filha. Formado em Direito com pós-graduação em Segurança Pública, ingressou no serviço público por concurso como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e, posteriormente, delegado da Polícia Civil, onde atuou na Proteção à Criança e ao Adolescente.
Elegeu-se deputado estadual em 2018 e, em 2020, venceu a disputa pela Prefeitura de Vitória, assumindo o cargo em 2021. Reeleito prefeito da capital em primeiro turno nas eleições de 2024, renunciou ao mandato em abril de 2026 para disputar o Governo do Estado.