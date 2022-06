O vereador Izac Queiroz fez ontem (23), um pronunciamento na Câmara de Guarapari sobre a crise do transporte coletivo e cobrou ação da prefeitura e do prefeito Edson Magalhães, para solucionar o problema da greve dos funcionários e da falta de ônibus na cidade.

De acordo com vereador. “Entre a briga do mar com a pedra, quem sofre é o caranguejo. O município por sua vez não tem cobrado da Lorenzutti a diminuição de frota. Um frota velha que tem ultrapassado os 10 anos que estão ali no seu contrato. O Município não tem cobrado a quantidade crescente de ônibus e não tem feito a sua parte com relação a fiscalização”, disse ele.

Quebra de contrato. Vereador Izac defende ainda que o prefeito de manifeste em uma live e que seja feita a legalização das vans, ou que a prefeitura quebre o contrato com a empresa. “Entre a briga da Lorenzutti com a prefeitura de Guarapari quem está sofrendo e a população”, disse ele. Confira o vídeo.