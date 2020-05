O vereador de Guarapari, Denizart Zazá (Podemos), encaminhou ofício ao Ministério Público de Guarapari questionando a transformação do estacionamento da UPA em um espaço específico para atender pacientes suspeitos de Covid-19.

Ofício. No ofício o vereador afirmou que: “Não obstante considerarmos ser de grande importância que exista uma área em separado para atender os citados pacientes, entendemos que não acertaram na escolha da área, pois o local é totalmente inapropriado, devido ao fato de referida área estar sendo montada no pátio da UPA, local onde possui graves problemas, como por exemplo, in­filtrações, esgoto próximo, é anexo ao necrotério, e possui lixo hospitalar próximo. Além, disso, o local é usado como área de descarga de alimentos e medicamentos, sendo que se a construção for continuada e concretizada, não teríamos outro local adequado para que os alimentos e os medicamentos chegassem ao interior da UPA”, diz o documento.

Iniciativa. Ouvido pelo Portal 27 o vereador explicou que a iniciativa da prefeitura é válida, o local, porém, não é o ideal. “Temos que parabenizar a prefeitura pela iniciativa. Não estou questionando isso. Mas entendemos que não acertaram na escolha da área, pois o local é totalmente inapropriado. Esse espaço possui graves problemas, como por exemplo, infiltrações, esgoto próximo, é anexo ao necrotério e ao lixo hospitalar, entre outras coisas”, explicou o vereador.

Outro local. Zazá acha que poderiam ter escolhido o espaço onde funciona o ginásio de esportes em Muquiçaba tanto usando dentro como o espaço ao lado de fora onde existe um campo de futevôlei que é aberto e poderia abrigar as tendas do prefeito. “Que arrendasse um campo, mas jamais naquele local”, afirmou o vereador.

Respostas. O Portal 27 procurou a prefeitura que nos enviou a seguinte resposta que você confere na integra.

“A Secretaria Municipal de Saúde esclarece Devido a necessidade de atendimento dinâmico e especial, causado pela Emergência em Saúde Pública de conhecimento público, e, objetivando preservar a integridade dos usuários que buscam atendimento na UPA-24h de Guarapari/ES, foi definido pelo Comitê de Supervisão e Monitoramento do COVID19 da Secretaria de Saúde, estratégia cautelar e preventiva no combate da disseminação de agentes patogênicos causadores de síndromes gripais dentre eles o Covid19.

A estratégia se resume em uma instalação provisória para enfrentamento pontual do Estado de Emergência em Saúde Pública.



A escolha do local primou pela proximidade, apoio e continuidade do atendimento e suas devidas evoluções diagnósticas. O aproveitamento de espaço viável, onde já possui serviço de coleta de exames clínicos e medicação, de acordo com o caso identificado. A estrutura física preserva a integridade e segurança do atendimento devido a complexidade ali aplicada até o momento, respeitando os devidos procedimentos operacionais padronizados em consonância com a legislação vigente.

O atendimento na UPA-24h é iniciado com protocolo e fluxo estabelecido pelo corpo técnico, onde os usuários são recepcionados por profissional de saúde e submetidos a avaliação em triagem especializada, para posterior encaminhamento ao atendimento indicado para sua suspeita diagnóstica. Em caso de síndromes gripais, encaminhado ao espaço ora ampliado, nos outros casos, referenciados para atendimento conforme fluxo já existente pela Unidade de Pronto Atendimento.

Por fim, é importante registrar que a área está devidamente isolada, e a logística de recepção de alimentos e medicamentos teve seu acesso alterado para evitar qualquer cruzamento indevido. Já o necrotério e depósito de resíduos não compartilham acesso a estrutura, respeitando os fluxos e rotinas recalculadas e adaptadas para passarmos por essa Emergência em Saúde Pública sem grandes onerações e dispêndios desnecessários, prezando por nosso maior bem: a vida de nossos munícipes.”